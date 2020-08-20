Томск, , 13:43 — REGNUM По состоянию на 20 августа в Томской области коронавирус выявлен у 5150 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 40 случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в областной администрации.

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Выздоровел 71 человек. За весь период в списке выздоровевших значатся 3955 фамилий.

За прошедшие сутки в Томской области скончались три пациента с коронавирусом. Двое входили в группу риска по возрасту и тяжёлым заболеваниям, у третьего пациента была полиорганная недостаточность.

За весь период в Томской области умерли 57 человек, у которых диагностировали COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 августа в Томской области коронавирус был выявлен у 5110 человек.

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