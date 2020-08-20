Междуреченск, Кемеровская область, , 13:37 — REGNUM В Междуреченске пассажирка без маски сорвала рейс автобуса № 101. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

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«В среду, 19 августа, водителю маршрута, следующего от междуреченской диспетчерской до автовокзала города Мыски, пришлось прервать движение. Как сообщила кондуктор, одна из пассажирок отказалась надевать маску и покидать автобус», — уточнили в горадминистрации.

Как выяснилось, маска у неё была, но она отказывалась надевать её. Пассажиры уговаривали её, ругались, пытались высадить, но ничего не помогло. В итоге все пассажиры вышли из автобуса и отправились на следующий рейс маршрута. Женщина без маски тоже попыталась сесть в этот автобус, но её не запустили пассажиры.

В мэрии города подчеркнули, что водители междуреченских автобусов заняли принципиальную позицию: пассажиры должны быть в индивидуальных средствах защиты.