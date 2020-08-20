Москва, , 13:36 — REGNUM Результаты исследования «Авито Авто» о том, какие цвета автомобилей наиболее распространены в разных российских регионах, обнародовало 20 августа RG.

Больше всего в России автолюбители предпочитают автомобили с кузовом черного цвета. Белые автомобили распространены в 13 российских регионах, в числе которых Башкирия, Алтайский край, Волгоградская, Новосибирская и Омская области.

Автомобили с серебряным цветом кузова больше всего предпочитают в Челябинской области. При этом это единственный регион России, где автомобили этого оттенка встречаются чаще всего.

Серебряный цвет занимает после черного и белого третью строчку по распространенности в автопарке РФ. Затем идут серый и синий цвета.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ приступил к сборке новой специальной версии Lada Xray Cross Black.

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