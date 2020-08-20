Калуга, , 16:42 — REGNUM В Калуге в преддверии нового учебного года сотрудники Росгвардии вместе с представителями управления образования, МЧС и Роспотребнадзора проверили безопасность 155 учебных заведений — школ, детсадов и организаций дополнительного образования. Об этом 20 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Росгвардии по Калужской области

Специалисты вневедомственной охраны Росгвардии проверили инженерную укрупненность зданий и территорий, исправность охранных сигнализаций, тревожных кнопок и систем видеонаблюдения. Кроме того, росгвардейцы провели профильные инструктажи с персоналом учебных заведений и напомнили об алгоритме действий при возникновении внештатной ситуации на охраняемом объекте.

С началом учебного года к образовательным учреждениям города приближены маршруты патрулирования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии.

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