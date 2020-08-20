Париж, , 13:24 — REGNUM За несколько дней до начала учебного года во Франции семь научных педиатрических обществ выражают опасения по поводу возвращения детей в школы, передает BFM TV.

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«Риск заражения SARS-CoV-2 реален как у детей, так и у взрослых», — предупреждают педиатры.

Однако дети старше 11 лет должны продолжать носить маску в закрытых и открытых пространствах, когда расстояние в один метр не может быть соблюдено. Педиатры также советуют вакцинировать детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в форте Брегансон на юго-востоке Франции.

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