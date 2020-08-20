Иваново, , 13:22 — REGNUM 35 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки на территории Ивановской области, сообщили в пресс-службе правительства региона 20 августа.

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В 24 новых случаях коронавирус выявили у пациентов с ОРВИ и пневмонией, девять пациентов — по контакту с ранее заболевшими, два человека прибыли в регион — один из Москвы и один — из Чукотского автономного округа. 63 пациента за сутки выписаны. Статистика смертности за сутки не поменялась.

В стационаре остаются 403 пациента, в том числе на койках с кислородом — 86 человек, 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 7009 человек, выздоровели 5797 пациентов, 112 человек скончались.