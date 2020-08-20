Улан-Удэ, , 13:20 — REGNUM Оставшимся без работы водителям общественного транспорта Улан-Удэ, работавшим на маршруте №97, предложили работу на других маршрутах. Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, 20 августа в комитета по транспорту состоялось рабочее совещание с представителями водителей.

Как отмечается, с 11 августа на этом направлении в результате конкурса сменился перевозчик. Маршрутчики проигравшей организации вышли сегодня, 20 августа протестовать на главную площадь города.

«Проигравшим торги перевозчикам 97 маршрута предложили варианты трудоустройства водительского состава на маршруте № 97, 97 «Квартал» либо распределения водителей и подвижного состава на других городских маршрутах, где существует недостаток транспортных средств», — отметили в администрации.

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