Москва, , 13:17 — REGNUM Программа возвращения кешбэка за туры по России может получить продолжение. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщается на сайте ведомства.

На пляже в Гурзуфе. Крым Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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По ее словам, в рамках этой программы 700 туроператоров и более 3000 отельеров уже сформировали около 700 тыс. туристических предложений для путешествий граждна по России.

В течение действия программы по возвращению кешбэка — с 21 по 28 августа — все граждане России смогут получить возврат до 15 тыс. рублей. Обязательное условие — оплата тура картой «Мир».

Как сообщало ИА REGNUM, составлен список туроператоров, продающих туры с кешбэком, В акции принимают участие 17 федеральных туроператоров.

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