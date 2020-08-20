Кемерово, , 13:13 — REGNUM В Кемеровской области с 1 сентября 2020 года все ученики 1−4 классов будут обеспечены бесплатным питанием. Это около 138 тысяч детей, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

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«До конца 2020 года на питание школьников будет направлено порядка 629 млн рублей, в 2021 году — 1,5 млрд рублей», — отмечают власти.

Уточняется, что большую часть средств предоставит федеральный бюджет, а оставшиеся будут выделены из бюджета области.