Севастополь, , 13:13 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Севастополе за последние сутки, сообщили в пресс-службе правительства города 20 августа.

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«По состоянию на утро 20 августа зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие — местные жители в возрасте от 26 до 75 лет. После выздоровления выписан ещё один человек», — уточнили в оперштабе.

Также скончался один пациент с подтверждённым заражением — 67-летний мужчина, у него диагностировали тяжёлую вирусную пневмонию, также у него произошёл второй инфаркт.

Всего в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 440 человек, выздоровели 343 человека, 15 умерли. В больницах продолжают лечение 68 человек.