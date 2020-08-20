Кемерово, , 13:08 — REGNUM В Кемеровской области с 1 сентября учителя начнут получать повышенные доплаты за классное руководство. Ежемесячные премии для классных руководителей во всех школах региона увеличатся с 3 до 8 тыс. рублей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев.Live».

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовятся школы: новые правила Роспотребнадзора — все новости»

Уточняется, что доплата будет начисляться в рамках федеральной программы поддержки, утвержденной Министерством просвещения России. Кроме того, в новом учебном году продолжат действовать региональные стимулирующие выплаты для работников образования: спецвыплата в размере 5,7 тыс. рублей наставникам молодых специалистов; выплата в размере 8 тыс. рублей педагогическим и медицинским работникам образовательных учреждений, которые являются молодыми специалистами.