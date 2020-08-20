Москва, , 13:05 — REGNUM Начало учебного года в российских вузах запланировано традиционно на 1 сентября, и планов по его переносу нет. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования РФ.

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"В департаменте государственной политики в сфере высшего образования отметили, что перенос начала 2020/21 учебного года на более поздний срок не планируется», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все последующие после начала учебного года решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном российском регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные прокуроры проверят готовность российских школ к 1 сентября.