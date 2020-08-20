Красноярск, , 13:05 — REGNUM XIX Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия — Сибирь — Европа», назначенный на сентябрь 2020 года, перенесли на год из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Красноярска, такое решение принято оргкомитетом.

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По словам директора фестиваля Ларисы Маркосьян, в августе обычно уже начинались репетиции, а в сентябре к ним присоединялись российские и иностранные артисты. Однако эпидемия в этом году нарушила все планы.

«Решение о переносе фестиваля далось нам непросто, ведь событие проходит в Красноярске ежегодно на протяжении почти двадцати лет и каждую осень любители классической музыки с нетерпением ждут концертов», — отметила она, призвав зрителей с пониманием отнестись к ситуации.

Как отмечается, приглашенные в этом году артисты и гости фестиваля согласились приехать в Красноярск осенью 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае с начала эпидемии подтверждено более 15,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались 403 пациента с COVID-19.

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