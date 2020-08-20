Воронеж, , 13:05 — REGNUM В общеобразовательной школе №20 Воронежа готовы проводить занятия в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа сообщила директор школы Ирина Сакоренко.

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«Мы будем действовать в соответствии с требованиями, однозначно, и готовимся к этому», — подчеркнула собеседница агентства, отметив, что с проблемами в реализации установленных рекомендаций в учебном заведении не столкнулись.

В частности, рассказала Ирина Сакоренко, за каждым классом будет закреплён свой кабинет, где будет проводиться большая часть занятий. В кабинетах физики и химии будут проводиться только уроки по этим предметам. Расписание, а также график перемен и питания учеников будут составлены таким образом, чтобы классы друг с другом не пересекались.

«Однозначно будет выполнена рекомендация закрепить за каждым классом свой кабинет. У нас две смены, мы разделяем классы. В частности, четвёртые классы, началочка, идут в 08:00, первые классы идут ко второму уроку, в 08:45, чтобы они не встречались. Поэтому все требования Роспотребнадзора будут выполнены», — добавила директор школы.

О разделении классов речь пока не идёт — по словам директора, в большинстве классов учатся по 25−26 человек, есть класс, где только 15 учеников. Однако доукомплектация классов пока продолжается, она будет вестись до 31 августа.

В школе также готовы выполнить рекомендацию Роспотребнадзора о входных фильтрах: бесконтактные термометры в достаточных количествах закуплены, приказом будут назначены дежурные учителя. В случае, если у ребёнка будут выявлены признаки ОРВИ или повышенная температура, до уроков его не допустят, изолируют в медкабинете, чтобы его затем забрали родители. О таких действиях родителей предупредят заранее и на собраниях.

Что касается обеспечения антисептиками, то, по словам директора, это «меньшая из всех проблем, все хорошо».

И учителя, и родители ждут решения о работе групп продлённого дня, которые являются спасением для работающих родителей учеников начальных классов.

«Я очень жду решения оперштаба на следующей неделе. Потому что, насколько я понимаю, на данный момент решением оперштаба продлённые группы не открываются. Мы будем действовать в соответствии с рекомендациями оперштаба области», — подчеркнула собеседница ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в школах должны по новым правилам организовать работу, соответствующие рекомендации даны Роспотребнадзором.

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