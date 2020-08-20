Москва, , 13:03 — REGNUM Сумму иска к актёру Михаилу Ефремову до 7,5 млн рублей увеличил Виталий Захаров, старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом 20 августа сообщила его адвокат Татьяна Головкина.

«До прений мы имеем права заявлять новый иск, уточнять исковые требования. Этим и воспользуемся, увеличив сумму исковых требований на 1 млн рублей», — цитирует Головкину ТАСС.

Она добавила, что ей с доверителем «надоело хамство господина Ефремова».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Захаров подал иск к Ефремову о возмещении морального вреда на 6,5 млн рублей.

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