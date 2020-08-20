Абакан, , 12:56 — REGNUM В 2020 году в Хакасии планировали организовать временное трудоустройство 1260 несовершеннолетних, однако коронавирус внёс коррективы в планы службы занятости. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, подростки помогают подготовить школы региона к учебному году.

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На сегодняшний день трудоустроены 468 подростков. В Абакане 416 подростков работают на пришкольных участках, 17 — в Абаканском парковом хозяйстве.

В Черногорске подростки трудятся подсобными рабочими, уборщиками территории в спортивной школе «Сибиряк», в Черногорской школе-интернате, на стадионе «Шахтёр», в музее истории Черногорска. В Сорске в школе работают 15 ребят. Пятеро подростков трудятся в Орджоникидзевском районе подсобными рабочими в Новомарьясовской школе-интернате.

По словам замминистра труда и соцзащиты Хакасии Елены Гринько, на организацию временных рабочих мест и материальную поддержку школьников в бюджете республики предусмотрено финансирование по госпрограмме «Содействие занятости населения». Зарплату должны обеспечить работодатели.

Гринько подчеркнула, что размер зарплаты подростков рассчитывается, исходя из минимального размера оплаты труда, и зависит от продолжительности отработанного времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года стало известно, что дополнительные меры поддержки бизнеса вводятся в Тверской области. Рассчитывать на их получение могут работодатели, которые летом примут на работу подростков.

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