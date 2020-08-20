Москва, , 12:52 — REGNUM Не отвечать на звонки с незнакомых телефонных номеров не все граждане могут себе позволить в силу разных жизненных обстоятельств. Но необходимо помнить о правилах безопасности при ответе незнакомцу, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя советы Роскачества, как распознать телефонных мошенников.

Телефонные мошенники Shkolazhizni.ru

«Чаще всего мошенники представляются работниками банков и пытаются получить информацию о банковской карте. Важно помнить, что служащий банка никогда не задает вопросы о сроке действия банковской карты и указанном на ней CVC-коде.

Только мошенник задаст вопрос о логине и пароле от мобильного банка, а также попросит назвать одноразовый пароль из СМС-сообщения и предложит перевести деньги на некий резервный счет.

Действительно лучше не отвечать на подозрительные телефонные звонки, но если уже ответили, то ни при каких обстоятельствах по телефону никому не сообщайте данные паспорта и СНИЛС, данные банковской карты — ее номер, срок действия, ПИН-код, CVC-код, пароль из СМС-сообщения.

Лучше прекратить разговор и перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на банковской карте. Основной совет гражданам — проявлять бдительность, она ещё никому не помешала», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт Роскачества назвал способы распознать телефонные номера мошенников.

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