Москва, , 12:52 — REGNUM Мемориальная доска, увековечивающая память Авраамия Завенягина (1901 — 1956), директора Магнитогорского металлургического комбината, основателя Норильского горно-металлургического комбината (НГМК) и одного из руководителей советской атомной промышленности в 1940-е — 1950-е годы, украсила дом 31/29 на Поварской улице в Москве. Именно в этом доме находилась квартира Завенягина.

С инициативой напомнить москвичам о выдающемся организаторе промышленности, установив памятную доску, выступили жители дома.

До того, как принять участие в разработке советского ядерного оружия после Великой Отечественной войны, Авраамий Завенягин успешно работал в металлургии: будучи молодым, но уже опытным инженером в 1933 году он стал директором Магнитогорского металлургического комбината. Под его руководством ММК серьезно нарастил добычу железной руды, превратился в предприятие полного металлургического цикла и стал важным поставщиком сортового проката для советской промышленности. Параллельно под руководством Завенягина шло строительство Магнитогорска, сегодня — второго по величине города Челябинской области и крупнейшего промышленного центра Южного Урала.

«Авраамий Завенягин был настоящим профессионалом и человеком своей эпохи — из поколения советских инженеров, с нуля построивших индустрию своей страны, — заявил заместитель генерального директора по внешним коммуникациям ПАО «ММК» Владимир Руга. — Он руководил комбинатом в сложные для страны 30-е годы, когда приходилось работать в тяжелых условиях и под огромным давлением. Но несмотря на это, в короткие сроки под руководством Завенягина были запущены важнейшие для комбината объекты — первая мартеновская печь, блюминг и сортовой стан. Именно после этого Магнитогорский комбинат стал предприятием полного цикла и надежным поставщиком стали для советской промышленности».