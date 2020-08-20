Москва, 20 августа 2020, 12:52 — REGNUM Мемориальная доска, увековечивающая память Авраамия Завенягина (1901 — 1956), директора Магнитогорского металлургического комбината, основателя Норильского горно-металлургического комбината (НГМК) и одного из руководителей советской атомной промышленности в 1940-е — 1950-е годы, украсила дом 31/29 на Поварской улице в Москве. Именно в этом доме находилась квартира Завенягина.
С инициативой напомнить москвичам о выдающемся организаторе промышленности, установив памятную доску, выступили жители дома.
До того, как принять участие в разработке советского ядерного оружия после Великой Отечественной войны, Авраамий Завенягин успешно работал в металлургии: будучи молодым, но уже опытным инженером в 1933 году он стал директором Магнитогорского металлургического комбината. Под его руководством ММК серьезно нарастил добычу железной руды, превратился в предприятие полного металлургического цикла и стал важным поставщиком сортового проката для советской промышленности. Параллельно под руководством Завенягина шло строительство Магнитогорска, сегодня — второго по величине города Челябинской области и крупнейшего промышленного центра Южного Урала.