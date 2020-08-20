Барнаул, , 12:50 — REGNUM Власти Алтайского края внесли изменения в законодательство об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с которыми бассейны смогут принимать спортсменов при соблюдении ряда условий. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает официальный сайт региона.

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При этом загруженность спортивного объекта не может превышать 25% от его пропускной способности, спортсмены смогут тренироваться из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади зеркала воды дорожки бассейна.

Изменения в указе предполагают отмену ограничений на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, при этом сохраняется запрет на присутствие зрителей на трибунах спортивных объектов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба на утро 20 августа, за сутки в регионе произошло пять новых летальных случаев носителей SARS-CoV-2, наблюдается существенный рост больных с пневмонией: из общего количества пациентов таковых насчитывается уже 2841 человек (+29 за последние сутки).

Напомним, ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность разрешить допуск зрителей на спортивные состязания.

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