Белгород, 20 августа 2020, 12:52 — REGNUM Информацию о повторном карантине по коронавирусу с 13 сентября 2020 года в детских садах и школах опровергло правительство Белгородской области, сообщили 20 августа в региональном оперативном штабе. Образовательные учреждения будут работать в обычном режиме.
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Школы и детские сады с 1 сентября начнут обычную работу с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. У властей нет планов закрывать учреждения на карантин и возвращаться к дистанционному формату. Об этом заявила заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова.
13 сентября в России состоится единый день голосования. В Белгородской области пройдут выборы депутатов облдумы.