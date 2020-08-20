Белгород, , 12:52 — REGNUM Информацию о повторном карантине по коронавирусу с 13 сентября 2020 года в детских садах и школах опровергло правительство Белгородской области, сообщили 20 августа в региональном оперативном штабе. Образовательные учреждения будут работать в обычном режиме.

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Школы и детские сады с 1 сентября начнут обычную работу с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. У властей нет планов закрывать учреждения на карантин и возвращаться к дистанционному формату. Об этом заявила заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова.

«У людей возникает внутреннее беспокойство в связи с тем, что якобы с 1 сентября школы откроются, а после 13 сентября — закроются. Некоторые мамы пишут в сети, что даже отказываются от покупки школьной формы, обуви к новому учебному году», — сказала Ольга Павлова.

13 сентября в России состоится единый день голосования. В Белгородской области пройдут выборы депутатов облдумы.