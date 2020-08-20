Екатеринбург, 20 августа 2020, 12:41 — REGNUM Монахини из захваченного Среднеуральского женского монастыря переводят в другие обители. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
Такой указ издал митрополит Кирилл. Насельниц перевели в обители Екатеринбурга, Верхотурья), Красноуфимского района, Туринска, Алапаевска, Нижнего Тагила и Краснотурьинска.
В епархии отмечают, что пребывание монахинь в Среднеуральском монастыре «откровенно опасно для их духовного состояния». Как сообщало ИА REGNUM, монастырь фактически оказался захвачен схимонахом Сергием (Романовым). В июле он был лишён священнического звания.