Москва, 20 августа 2020, 12:36 — REGNUM Неизвестные объекты, которые во время миссии заснял российский космонавт Иван Вагнер, могут быть связаны с деятельностью компании SpaceX Илона Маска. Такие предположения выдвинули российские эксперты.
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Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый считает, что запечатлённые летающие объекты могут быть спутниками системы связи Starlink, которые в последнее время десятками запускают на орбиту. По мнению другого учёного Российской академии наук Натана Эйсмонта, на кадрах видны блики этих аппаратов.
Подобную версию выдвинул заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков. В беседе с «Газетой.ру» он объяснил, что искусственный спутник виден как точечный объект, и он дал блики на оптике камеры, а в кадр могли попасть мини-спутники Starlink, которые вышли на орбиту накануне. По его словам, это подтверждается равным расстоянием между изображениями.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Иван Вагнер опубликовал в Twitter видео, на котором запечатлен момент пролета на одинаковом расстоянии друг от друга пяти объектов. Космонавт сообщил, что он передал эти данные руководству госкорпорации «Роскосмос» и сотрудникам РАН для дальнейшего исследования.