Москва, , 12:36 — REGNUM Неизвестные объекты, которые во время миссии заснял российский космонавт Иван Вагнер, могут быть связаны с деятельностью компании SpaceX Илона Маска. Такие предположения выдвинули российские эксперты.

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Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый считает, что запечатлённые летающие объекты могут быть спутниками системы связи Starlink, которые в последнее время десятками запускают на орбиту. По мнению другого учёного Российской академии наук Натана Эйсмонта, на кадрах видны блики этих аппаратов.

«Интересно то, что они появились и пропали. Но этому тоже есть объяснение. Мы их видим, когда они отражают солнечный свет. Отражение удерживается недолго», — сообщил в беседе с РИА Новости Эйсмонт.

Подобную версию выдвинул заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков. В беседе с «Газетой.ру» он объяснил, что искусственный спутник виден как точечный объект, и он дал блики на оптике камеры, а в кадр могли попасть мини-спутники Starlink, которые вышли на орбиту накануне. По его словам, это подтверждается равным расстоянием между изображениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Иван Вагнер опубликовал в Twitter видео, на котором запечатлен момент пролета на одинаковом расстоянии друг от друга пяти объектов. Космонавт сообщил, что он передал эти данные руководству госкорпорации «Роскосмос» и сотрудникам РАН для дальнейшего исследования.