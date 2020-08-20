Сеул, , 12:35 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили три случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у трех военнослужащих, прибывших в Южную Корею 8, 11 и 13 августа.

Отмечается, что инфицированные не контактировали с другими военнослужащими и местными жителями, и были помещены на карантин сразу после въезда в страну.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 160.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее было выявлено 288 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев заражения в стране увеличилось до 16 346.

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