Москва, , 12:32 — REGNUM Большую часть своей жизни президент США Дональд Трамп был бизнесменом, поэтому, естественно, что в политику он пытается привнести те практики, которые показались ему эффективными в бизнесе, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор New Riga Finance Club, к. э. н Василий Коновалов.

«Это отражается и в его манере вести переговоры, когда он сначала выдвигает сверхжёсткие условия, а потом постепенно смягчает их, и в его кадровой политике, характеризующийся тем, что он назначат и увольняет топ-менеджеров, не уделяя большого внимания тому, как тот или иной из них будет воспринят избирателями.

В определенном смысле то, что он не является профессиональным политиком, приносит свои выгоды — часто он может найти решение, которое для аппаратных людей представляется чем-то нереальным. Но порой он в таких ситуациях попадает впросак.

Думаю, идея о продаже Пуэрто-Рико, скорее, шутка, так же как и предложение обменять ее на Гренландию. Но это шутка, высказанная в ходе мозгового штурма — нормальная практика в бизнесе, позволяющая искать решения «вне плоскости».

Для деловой практики это нормально, но привыкших взвешивать каждое слово политиков, несомненно, может повергнуть в шок. Хотя Пуэрто-Рико действительно является для США чистым пассивом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что президент США Дональд Трамп хотел обменять Пуэрто-Рико (зависимое от США островное государство в Карибском море) на Гренландию — крупнейший в мире остров, принадлежащий Дании.

Читайте также: Трамп хотел обменять Пуэрто-Рико на Гренландию