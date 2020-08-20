Бохтар, Таджикистан, , 12:31 — REGNUM К новому учебному году в Хатлонской области Узбекистана открылось 212 новых школ и 37 детских садов, сообщили в администрации таджикистанского региона.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются строительные работы еще на 300 объектах сфере образования. Кроме того, в области насчитывается 50 учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования.

Всего в Хатлонской области насчитывается 1350 общеобразовательных учреждений и 950 детских садов и центров развития. Во всех учебных заведения насчитывается 770 тыс. учащихся и 50 тыс. учителей.