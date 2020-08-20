Москва, , 17:17 — REGNUM Пироговская школа (г. Москва) готова выполнить все рекомендации Роспотребнадзора и организовать учебный процесс так, чтобы максимально обезопасить учащихся. Об этом 20 августа корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор «Пироговской школы» Михаил Смола.

«Выполнение рекомендаций Роспотребнадзора возложено на всех работников нашей школы. Я как директор несу ответственность за все абсолютно. У нас уже за счет школьных средств закуплено несколько тысяч масок. Все дезинфицирующие средства тоже есть. Послезавтра (22 августа — прим. ИА REGNUM) абсолютно все работники школы сдают анализ на COVID-19. Общая диспансеризация — это само собой. Рециркуляторы воздуха есть в каждом классе. Есть термометры. Это большие деньги, но ничего не поделаешь».

Рассказывая об этом, директор школы продемонстрировал корреспонденту ИА REGNUM названные рециркуляторы и диспенсеры с антисептиком.

«Мы разделим учеников по разным входам. Начальная школа у нас будет идти по одной лестнице, а средняя и старшая — по другой. Пересекаться они никак не будут, — пообещал Смола. — Сейчас уже практически все готовы. На следующей неделе будет генеральная дезинфекция. У нас нельзя смешивать вечерние дежурные группы из разных классов. У нас на каждом классе свой учитель. Каждый класс в своем кабинете и никаких перемешиваний нет. Что касается кружков, то только в рамках одного класса. Мы пока перестраховываемся. Пересечения детей из разных групп не будет».

Кроме того, директор школы рассказал и показал, как будет организован питьевой режим.

«В каждом кабинете стоит свой кулер. У нас огромное количество одноразовой посуды, — отметил Смола. — Помещения для изоляции учащихся с симптомами ОРВИ есть. У нас два изолятора. Мы их начали готовить уже в конце прошлого учебного года. Сделан капитальный ремонт изоляторов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с сохранением рисков распространения COVID-19 Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы образовательных организаций в новом учебном году.

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