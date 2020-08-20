Элиста, , 12:15 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались два пациента. Это следует из оперативной информации на 20 августа, предоставленной министерством здравоохранения РК, передаёт ИА REGNUM.

Так, по имеющимся сведениям, на утро 20 августа число летальных исходов в Республике Калмыкия достигло 48 случаев. Возраст пациентов не уточняется. Страдали ли пациенты хроническими заболеваниями, также неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что общее число случаев заражения коронавирусом в Республике Калмыкия за весь период пандемии достигло 3 тыс. 600 человек, выздоровевших — 2 тыс. 474 человека.

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