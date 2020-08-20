Москва, , 12:14 — REGNUM Из Таджикистана в Россию с 21 августа по 1 сентября планируется запустить 25 вывозных авиарейсов, сообщили в телеграм-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»

В министерстве уточнили, что на авиарейсы будут допущены все граждане России, независимо от региона проживания. 21 августа из Душанбе вылетит два самолета: в Санкт-Петербург и Краснодар.

23 августа запланирован рейсы Ходжент — Москва и Душанбе — Санкт-Петербург. Запланированы также авиарейсы в Казань, Сургут, Екатеринбург и Новосибирск.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что российские авиационные власти разрешат возобновить авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября.

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