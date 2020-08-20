Тбилиси, , 12:13 — REGNUM Правительство Грузии должно увеличить размер субсидий жителям страны на лечение онкологических заболеваний. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 20 августа заявил на совещании премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Я уверен, что мы примем решение об увеличении этой программы на 8000 (около $2600 по курсу, прим. — ИА REGNUM) лари, что позволит фактически каждому гражданину, который борется с этой тяжелой болезнью, пройти полный курс лечения без каких-либо выплат из своего кармана», — сказал Гахария.

Он сообщил, что в стране от онкозаболеваний лечатся 1792 жителя. После увеличения размера субсидий, как заявил премьер-министр, они должны получать полноценное лечение бесплатно.

Стоит отметить, что в настоящее время государство выделяет гражданам на лечение онкологических заболеваний по 15 000 лари (около $4900 по курсу).

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