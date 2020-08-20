Элиста, , 12:09 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 70 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения РК 20 августа.

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Также сообщается, что за последние сутки выздоровели шесть жителей Калмыкии, у которых ранее был подтверждён коронавирус. В настоящее время лечение в стационарах получают 372 человека, девять из них находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляцию помещены 1 тыс. 827 человек.

Общее число случаев заражения в Республике Калмыкия за весь период пандемии достигло 3 тыс. 600 человек, выздоровевших — 2 тыс. 474 человека.