Москва, , 12:07 — REGNUM Государственный флаг России — бело-сине-красный триколор — подходит стране, считают 73% граждан. Белый цвет — свобода (10%), синий — небо и воздух (13%), красный — символ крови (11%), приводит данные ВЦИОМ.

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Гимн, написанный композитором Александром Александровым на стихи Сергея Михалкова, также соответствуют современной России, уверены 63% опрошенных. Хотели бы вернуть текст гимна СССР 13%.

Современный герб с двуглавым орлом является символом власти и подходит РФ, полагают 68% граждан (среди людей 35−44 лет — 75%, 25−34 лет — 73%). Герб СССР хотели бы вернуть 12%.

Опрос проведен 17 августа 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, незнание государственной символики недопустимо ни при каких обстоятельствах, считают 53% жителей России.

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