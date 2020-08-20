Горно-Алтайск, , 12:06 — REGNUM В Республике Алтай впервые за 15 лет проведения ЕГЭ сразу семь выпускников сдали экзамены на сто баллов. Об этом рассказал глава региона Олег Хорохордин на встрече со стобалльниками, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Высший результат был получен на экзамене по русскому языку, истории, химии, информатике и математике профильного уровня. Руководитель региона поблагодарил учителей и родителей, отметив, что республика гордится успехами выпускников. По словам последних, для хорошей сдачи ЕГЭ необходима мотивация.

«Самое важное при подготовке к экзаменам оставаться спокойным и не тратить время зря. Каждую свободную минуту необходимо посвящать учебе, но не забывать отдыхать», — отметила одна из выпускниц.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в республике было зарегистрировано 1403 желающих сдать Единый государственный экзамен. В процессе было задействовано 114 аудиторий.

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