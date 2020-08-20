Красногорск, , 12:03 — REGNUM В школах Московской области не хватает помещений для того, чтобы выделить всем классам отдельные кабинеты согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

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По его словам, в Московской области власти ищут возможности выполнить рекомендации Роспотребнадзора о предоставлении классам для занятий отдельных помещений. При этом немало школ, где это условие реализовать затруднительно из-за переполненности учебных учреждений.

В качестве возможного пути решения, по словам собеседника ИА REGNUM, рассматривается идея частичного перевода занятий на дистанционное обучение. При этом об этой мере могут не объявить официально, закрепив возможности принятия подобных решений непосредственно за учителями.

Отметим, что редакция ИА REGNUM на прошлой неделе направила официальный запрос министру образования Московской области Ирине Каклюгиной об организации занятий в новом учебном году. К настоящему моменту ответ не получен.

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