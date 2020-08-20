Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве. Об этом 20 августа передает корреспондент ИА REGNUM.

«В удовлетворении ходатайства отказать», — огласила решение судья.

Представитель исправительного учреждения, в котором отбывает наказание Жуков, считает нецелесообразным УДО осужденного с учетом его поведения в период отбывания наказания.

Напомним, приговор Кириллу Жукову по делу об организации массовых беспорядков 27 июля в Москве Мещанский районный суд вынес 4 сентября 2019 года. Суд признал его виновным в применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ) и приговорили к трём годам колонии общего режима.

По версии следствия, Жуков пытался схватить сотрудника ОМОНа Росгвардии за забрало шлема.

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