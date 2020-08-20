Новосибирск, , 12:01 — REGNUM Генеральный директор «Восточной мостостроительной компании» задолжал своим сотрудникам по заработной плате более 5,8 млн рублей. При этом у него была возможность платить зарплату. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Установлено, что генеральный директор компании, имея реальную возможность выплачивать заработную плату работникам, более двух месяцев данную обязанность не выполнял, допустив задолженность по заработной плате 86 работникам на сумму свыше 5,8 млн рублей», — уточнили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы». В ведомстве отметили, что в феврале 2020 года в отношении него уже было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы за другой период в сумме более 18 млн рублей.