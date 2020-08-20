Киев, 20 августа 2020, 12:01 — REGNUM За минувшие сутки в рядах ВСУ зафиксированы 42 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.
Отмечается, что девять заразившихся силовиков госпитализировали.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили свыше 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В стране установлен новый антирекорд по числу заразившихся.
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