Киев, , 12:01 — REGNUM За минувшие сутки в рядах ВСУ зафиксированы 42 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», — сказано в сообщении.

Отмечается, что девять заразившихся силовиков госпитализировали.

«Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили свыше 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В стране установлен новый антирекорд по числу заразившихся.

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