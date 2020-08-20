Москва, , 11:59 — REGNUM В Минпросвещения намерены обучить учителей пользоваться цифровыми инструментами в образовании. Об этом в ходе Всероссийского августовского совещания Яндекс. Учебника «Школа и цифровое образование» заявил замдиректора департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Александр Лямин.

«Учитель для нас — самая важная фигура: они являются драйверами, которые «на передовой» будут работать с «цифрой». Мы будем много усилий уделять учителям и их обучению работе с платформами, работе с IT-средствами, работе учителей с контентом», — сказал Лямин.

По его словам, в ведомстве хотят предоставить возможность использовать верифицированный контент, «при этом не загоняя учителей в рамки».