Астрахань, , 11:56 — REGNUM В Астраханской области 20 августа подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрирован 5331 положительный тест. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 598 человек.

Выздоровели 4516 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 62 человека скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2885 человек, 14 тыс. 632 человека сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.

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