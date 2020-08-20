Москва, , 11:55 — REGNUM Важным элементом технического оснащения школ является предоставление ноутбуков для каждого учителя. Об этом в ходе Всероссийского августовского совещания Яндекс. Учебника «Школа и цифровое образование» заявил замдиректора департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Александр Лямин.

«Важным элементом является оснащение инфраструктуры и техническое оснащение: это ноутбуки для каждого учителя. Ровно тогда мы дотянемся с сервисами до педагога и до класса. Безусловно, сложная инфраструктура не сможет работать без центров обработки данных, и проектированием таких центров мы сейчас занимаемся», — сказал Лямин.

Он также заявил о важности оснащения электронных платформ контентом и подчеркнул, что если контент не будет встроен в образовательный процесс, его нельзя будет задать на дом, нельзя будет проверить, как ученики проходят обучение и проходят свои знания: «Без этого востребованность контента будет низкой. Стоит отметить, что обозначенные проблемы — от отсутствия «цифры» до отсутствия досок и wi-fi — хочется ликвидировать. Если раньше в нацпроеккте было подключение школ к интернету, то сейчас мы решили пересмотреть задачи и сделать их более широкими. Подключение школы к интернету не равно появлению интернета в школе. Очевидно, необходимо поставить задачу не только подведения интернета, но и установки СКС-сети, оснащения wi-fi».