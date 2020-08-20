Мурманск, , 11:54 — REGNUM В Мурманской области за сутки скончались четыре пациента с COVID-19. Число летальных исходов в статистике по коронавирусу выросло до 133. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, за сутки в регионе выявили еще 65 случаев заболевания опасной инфекцией, 45 из них — в областном центре. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии выросло до 12 108. Более 9 тысяч человек уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области для предупреждения осложнений от COVID-19 всем жителям с симптомами ОРВИ предоставляют бесплатные противовирусные препараты. На эти цели резервный фонд областного правительства выделил уже более 24 млн рублей.