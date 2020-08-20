Новосибирск, , 11:52 — REGNUM В Новосибирской области проведена прокурорская проверка по обращению 75-летнего местного жителя о необоснованном отказе в перерасчёте пенсии. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

В ходе проверки установлено, что мужчина, который около 30 лет проработал в сельском хозяйстве, обратился в управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ленинском районе Новосибирска. Он просил перерасчитать ему пенсию по старости. Но чиновники отказали ему.

Как уточнили в ведомстве, они необоснованно не включили в его трудовой стаж более 2,5 лет работы в должности бригадира-агронома сельскохозяйственного предприятия.

«Прокурор направил в суд заявление о признании незаконным решения управления пенсионного фонда и о перерасчете пенсии. Исковые требования прокурора удовлетворены», — подчеркнули в областной прокуратуре.

В итоге пожилому мужчине произведен перерасчёт пенсии и выплачены причитающиеся денежные средства.