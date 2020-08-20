Красногорск, , 11:52 — REGNUM С 1 сентября в школах Московской области может быть установлена система, по которой часть занятий без официального оглашения могут быть переведены в дистанционный формат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

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По словам собеседника, власти Подмосковья рассматривают пути исполнения рекомендаций Роспотребнадзора, по которым классам для занятий необходимо выделить отдельные кабинеты. При этом образовательная система региона испытывает трудности с материальной базой — из-за нехватки помещений это условия надзорного ведомства исполнить затруднительно.

В качестве решения может быть выбрано решение, по которому в начале учебного года занятия начнутся в традиционном формате, однако учителям оставят право проводить некоторые уроки дистанционно. Таким образом, в реальности частично будет действовать «удалёнка», однако без её официального объявления.

Отметим, что редакция ИА REGNUM на прошлой неделе направила официальный запрос министру образования Московской области Ирине Каклюгиной об организации занятий в новом учебном году. К настоящему моменту ответ не получен.

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