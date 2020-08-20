Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано три летальных исходов среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 20 августа.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались трое мужчин в возрасте от 67 до 80 лет. Пациенты, заболевшие COVID-19, страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и другими сопутствующими заболеваниями.

В Ростовской области за весь период пандемии скончался 301 человек.