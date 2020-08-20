Курск, , 11:49 — REGNUM В Курской области 20 августа зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Всего в регионе выявлено 6777 положительных тестов. Под медицинским наблюдением находятся 1129 пациентов. 902 человека с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков. 13 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Выписан после выздоровления был 5601 пациент, в том числе восемь — за последние сутки. Скончался 51 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Курский госпиталь получил 8 новых аппаратов ИВЛ

Читайте развитие сюжета: Курский губернатор сделал прививку от коронавируса