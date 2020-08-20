Уфа, , 11:53 — REGNUM Посетителей и сотрудников нескольких судов опять эвакуировали в Уфе. Об этом 20 августа сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Башкирии.

По информации журналистов, люди были эвакуированы из семи зданий районных судов Уфы. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Сотрудники оперативных служб проверили здания. Работа этих учреждений уже возобновлена.

По предварительной информации, на электронные почты судов поступили сообщения о минировании зданий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что подобные ложные сообщения о минировании поступили в несколько судов Уфы 13 августа.

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