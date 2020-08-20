Екатеринбург, 20 августа 2020, 11:58 — REGNUM Треть игроков хоккейного клуба «Автомобилист» заболели новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации.
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Хоккеистов протестировали на COVID-19, и у трети игроков первичный результат оказался положительным.
«Напоминаем, что подтвержденными эти тесты могут считаться после проверки Роспотребнадзором», — сообщили в клубе.
Хоккеисты не будут участвовать в Кубке губернатора Челябинской области.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус выявили у главного тренера клуба Билла Питерса.
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