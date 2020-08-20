Найроби, , 11:48 — REGNUM За минувшие сутки в Кении было зарегистрировано 379 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом передаёт кенийская газета Daily Nation со ссылкой на заявление главного административного секретаря министерства здравоохранения Кении Мерси Мванганги.

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По его словам, за сутки в Кении было проведено 3367 тестов, в результате чего общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 31 015.

Отмечается, что за сутки от осложнений COVID-19 в Кении скончались 19 человек, в результате чего общее число погибших после заражения вирусом в стране возросло до 506. Около 244 пациентов выздоровели, в результате чего общее число выздоровевших в стране достигло 17 612 человек.

Доктор Мванганги предостерегла жителей Кении от излишнего оптимизма по поводу того, что кривая числа заражений сглаживается.

«Наша кривая еще не выровнялась… мы испытываем перебои с приобретением реагентов, но мы справляемся», — сказала она.