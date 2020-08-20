Москва, , 11:44 — REGNUM Российские педагоги стоят во главе процесса цифровизации системы образования РФ. Об этом в ходе Всероссийского августовского совещания Яндекс. Учебника «Школа и цифровое образование» заявил замдиректора департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Александр Лямин.

«Именно педагоги стоят во главе цифровизации. Важно, чтобы они формулировали, как должна выглядеть цифровая платформа. Учителя из регионов имеют чётко сформулированную потребность в сервисах в будущем, и здесь важно плотно с ними работать», — сказал Лямин.

По его словам, цифровые инструменты позволяют проработать ряд гипотез — в том числе по индивидуальным образовательным программам, «и в том числе за этим — будущее».