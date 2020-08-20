Тюмень, , 11:43 — REGNUM В Тюменской области вакцина от коронавирусной инфекции будет доступна только для взрослых. Об этом сообщила «Тюменской линии» врач-инфекционист, заведующая клиническим отделением ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора Ксения Степанова.

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Вакцинацию от коронавируса предполагают запустить в регионе в сентябре-октябре 2020 года. Она будет проходить на добровольной основе.

«В первую очередь будут привиты медработники и учителя, работники птицефабрик и свинокомплексов, люди старше 65 лет. И та категория граждан, которая имеет множество хронических заболеваний: это люди с сахарным диабетом, повышенной массой тела, ишемической болезнью сердца, артериальным давлением», — уточнила Ксения Степанова.