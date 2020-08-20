Красногорск, , 11:42 — REGNUM В Московской области учеников средних и старших классов могут перевести на дистанционное обучение по изобразительному искусству, музыке, физической культуре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.

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По его сведениям, подмосковные власти перед началом учебного ищут пути исполнения рекомендаций Роспотребнадзора. По ним, в частности, школьным классам необходимо предоставить для занятий отдельный кабинет. Поскольку в регионе образовательные учреждения нередко сталкиваются с проблемой нехватки помещений, рассматривается решение — перевод части занятий в дистанционный формат.

Собеседник пояснил, что среди предметов, которые могу перевести на «удалёнку», оказались рисование, музыка и физкультура.

Отметим, что редакция ИА REGNUM на прошлой неделе направила официальный запрос министру образования Московской области Ирине Каклюгиной об организации занятий в новом учебном году. К настоящему моменту ответ не получен.